"وصمة عار لأمريكا".. بايدن يستنكر حادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أجهزة الشرطة لتقديم سبل الدعم لإنفاذ القانون الاتحادي، قائلا إن ذلك يمكن أن يخفض أعمال عنف السلاح "وتتدخل قبل فوات الأوان".

وفي كلمة له في مراسم تأبين ضباط شرطة قتلوا خلال أدائهم الواجب، تطرق بايدن لفترة وجيزة إلى مطلق النار في بوفالو بنيويورك، حيث قتل 10 أشخاص وأصاب 3 آخرين في جريمة تجري السلطات الاتحادية تحقيقا باعتبارها جريمة كراهية عنصرية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن لحشد من ضباط إنفاذ القانون على درجات سلم الكونجرس الأمريكي في واشنطن اليوم الأحد: "يجب علينا جميعا العمل معا للتصدي للكراهية التي لا تزال تمثل وصمة عار على روح أمريكا".

كان شاب من ذوي البشرة البيضاء يبلغ من العمر 18 عامًا ويرتدي زيًا عسكريًا، قد فتح النار على متجر بقالة يوم أمس السبت، وألقي القبض عليه في حادث إطلاق نار على جمع من الأشخاص في بوفالو.

وقالت الشرطة إن 11 من أصل 13 شخصًا كانوا من ذوي البشرة السمراء.

وكان من بين القتلى، ضابط شرطة سابق يعمل حارس أمن، لقى حتفه على أيدي مطلق النار في تبادل لإطلاق الرصاص.