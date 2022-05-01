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موسكو تعلن إجلاء 80 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

09:25 م الأحد 01 مايو 2022
موسكو تعلن إجلاء 80 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

موسكو تعلن إجلاء 80 مدنيًا من مصنع آزوفستال في مار

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روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 80 مدنيا بينهم نساء وأطفال من مصنع "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أوردتها قناة "روسيا اليوم " مساء اليوم الأحد أن وحدات الجيش الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك التي تحاصر المصنع أنشأت ممرا إنسانيا بهدف تأمين عملية إجلاء المدنيين وكانت تعمل على ضمان نظام التهدئة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم نقلوا إلى قرية بيزيمينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية حيث تم إمدادهم بالمأوى والغذاء والمساعدات الطبية اللازمة.. لافتة في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية سلمت إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المدنيين الذين تم إجلاؤهم الراغبين في التوجه إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

هذا المحتوى من

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ماريوبول اجلاء المدنيين مصنع آزوفستال أوكرانيا الحرب الروسية

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