الدنمارك تستدعي سفير موسكو بدعوى خرق روسيا مجالها الجوي

الدنمارك - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود استدعاء سفير موسكو لدى بلاده بدعوى خرق المجال الجوي للبلاد من قبل طائرة روسية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إن روسيا انتهكت مرة أخرى مجال الدنمارك الجوي، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ومقلق للغاية في الظروف الحالية.