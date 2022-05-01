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الأمم المتحدة: عملية الإجلاء جارية من مصنع آزوفستال بأوكرانيا

05:52 م الأحد 01 مايو 2022
الأمم المتحدة: عملية الإجلاء جارية من مصنع آزوفستال بأوكرانيا

عملية الإجلاء جارية من مصنع آزوفستال بأوكرانيا

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واشنطن - (د ب أ)

أكدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية جارية لإجلاء أشخاص من مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول، بعد يوم من مغادرة 46 مدنيا المجمع مساء أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منع على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت قافلة من المركبات تحمل شارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر تدخل ماريوبول.

ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مدني وما يصل إلى ألفي جندي أوكراني قد تحصنوا في آزوفستال.

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