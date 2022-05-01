عمدة برلين تتعرض للسب والقذف بالبيض خلال تجمع بمناسبة عيد العمال

برلين - (د ب أ):

تعرضت عمدة برلين، اليوم الأحد، للسب وللقذف بالبيض خلال تجمع لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في برلين.

وقالت متحدثة باسم مجلس الشيوخ في برلين ومتحدثة أخرى باسم اتحاد النقابات الألمانية إن البيض الذي تم إلقاؤه على عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي لم يصيبها.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) كان موجودا لتغطية الحدث إن جيفاي اضطرت لقطع خطابها لبعض الوقت بسبب ذلك.

وتوجهت جيفاي في خطابها بالشكر لجميع العاملين بمجلس الشيوخ ببرلين الذين قاموا بعملهم تحت ظروف صعبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب تصريحاتها.

وأضافت أن الولاية مدينة لهم باجتياز الأزمة بشكل جيد، مؤكدة أن تأدية عمل جيد تستحق أجرا جيدا وظروف عمل جيدة.