إسرائيل تزعم إحباط خطط إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت إسرائيل أنها أحبطت خططا من قبل طهران لاغتيال جنرال أمريكي في ألمانيا وصحفي في فرنسا ودبلوماسي إسرائيلي في تركيا.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت اليوم الأحد "هذه الهجمات الإرهابية تمت بأوامر وموافقة وتمويل من القيادة العليا للنظام الإيراني. كان سينفذها الحرس الثوري الإيراني".

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لقناة "إيران إنترناشيونال" التابعة للمعارضة الإيرانية أمس السبت، أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني دبر محاولة لتنفيذ ثلاثة اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبحسب الوثائق والمعلومات، التي زودت بها المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، "القناة "، اعترف أحد أفراد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والمعتقل في دولة أوروبية، بأنه تلقى 150 ألف دولار من أجل التحضير لتلك الاغتيالات، وكان من المقرر أن يحصل على مليون دولار أخرى بعد تنفيذها.

ووفقًا لهذا التقرير، اعترف عضو "فيلق القدس" الإيراني بأنه تلقى أوامر بقتل مواطن إسرائيلي يعمل بالقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.