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الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابي في جريمة اغتيال مدير شرطة

02:39 م الأحد 01 مايو 2022
الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابي في جريمة اغتيال مدير شرطة

العراق

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بغداد - أ ش أ

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية ، القبض على إرهابي في بغداد شارك في جريمة اغتيال مدير شرطة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحركات عناصر عصابات داعش الارهابي واستنادا لمعلومات من قبل أحد المتهمين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، كونه يعمل فيما يسمى ولاية الجنوب وعمل أيضا بما تسمى سرايا الجهاد ومشترك بعمليات ارهابية في جرف النصر من بينها عملية اغتيال الشهيد مدير مركز شرطة الإسكندرية عام ٢٠٠٤".

وأضاف البيان، أن "المتهم تم تصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزائه العادل".

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