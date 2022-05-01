إسرائيل تقرر إغلاق الضفة الغربية وغزة من الثلاثاء إلى الجمعة

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تقرر إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تقرر فرض الإغلاق "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وذلك في "ذكرى شهداء معارك إسرائيل والعمليات التخريبية وخلال عيد الاستقلال".

وأضاف أنه من المقرر رفع الإغلاق الجمعة القادمة "وفق تقييم الوضع الأمني".

وأشار إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".