عون يتعهد بنقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج

بيروت - (د ب أ):

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد بمواصلة العمل من أجل نقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج يجذر أبناء الوطن في أرضهم.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم: "من قلب الظروف الصعبة التي نعاني منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبناني، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف".

وأضاف :"عهدي للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في أرضهم كما في طموحات مستقبل واعد".