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أستراليا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا

07:21 ص الأحد 01 مايو 2022
أستراليا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا

إصابات كورونا

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سيدني - (د ب أ):

أعلنت أستراليا اليوم الأحد تسجيل 15 وفاة إضافية مرتبطة بفيروس كورونا وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن ولاية نيو ساوث ويلز سجلت 9303 إصابات و 5 وفيات اليوم الأحد، في حين أنه تم تسجيل 7654 و 7 وفيات في ولاية فيكتوريا ، علاوة على حالتي وفاة في ولاية أستراليا الجنوبية ووفاة واحدة في تاسمانيا.

ويوجد هناك 330 ألف حالة إصابة نشطة في جميع أنحاء البلاد. وأكثر من 3 آلاف مريض يخضعون للعلاج بالمستشفيات من بينهم 150 تقريبا في وحدات العناية المركزة.

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