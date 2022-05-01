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عمران خان يعلن إطلاق مسيرة مناهضة للحكومة الشهر المقبل

12:26 ص الأحد 01 مايو 2022
عمران خان يعلن إطلاق مسيرة مناهضة للحكومة الشهر المقبل

عمران خان

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إسلام أباد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني المعزول، عمران خان، السبت أن حزبه، حركة الإنصاف، سيبدأ مسيرة مناهضة للحكومة باتجاه إسلام أباد في الأسبوع الأخير من مايو.

وقال خان في بيان مصور: "سنوجه هذه الدعوة لجميع الباكستانيين وليس فقط لأنصار حركة الإنصاف، حيث تعرضت باكستان للإهانة بعد أن فرضت علينا قوة أجنبية أكثر الناس فسادا في البلاد"، بحسب قناة " جيو نيوز".

وأطيح برئيس الوزراء السابق خان من السلطة في 10 أبريل بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة عنه.

وألقى خان باللوم مرارا على الولايات المتحدة الأمريكية لدعم اقتراح حجب الثقة ورفض قبول رئيس الوزراء المنتخب حديثا شهباز شريف. لكن الإدارة الأمريكية نفت هذه المزاعم.

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