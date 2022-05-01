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الشرطة الأفغانية: مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار في كابول

12:25 ص الأحد 01 مايو 2022
الشرطة الأفغانية: مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار في كابول

أرشيفية

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كابول - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأفغانية عن وقوع انفجار اليوم في العاصمة كابول؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية المتحدث خالد زادران - في تدوينة بموقع التدوين المصغر /تويتر/ - إن هذا الانفجار وقع بالمنطقة الثالثة فى كابول، وذلك قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأضاف المتحدث أن الانفجار كان هائلا ومدوياً، لأنه ناجم عن انفجار قنبلة مغناطيسية، وأنه أسفر عن مصرع سيدة على الأقل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وتابع: إن ضباط الأمن هرعوا إلى مكان الانفجار، وبدأوا في إجراء تحقيق بشأن ملابسات وقوعه.

وشهدت أفغانستان - خلال الأسابيع القليلة الماضية - سلسلة من الانفجارات القاتلة، وقد استهدف أحدها مسجدا أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع عشرة أشخاص على الأقل واصابة كثيرين آخرين.

وقوبلت هذه الانفجارات بادانات عبر أنحاء العالم وكان من بينها إدانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى .

هذا المحتوى من

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