موسكو: إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من شرق أوكرانيا إلى روسيا

إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من شرق أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

ذكرت مصادر عسكرية روسية في موسكو أنه قد تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، وأجزاء أخرى من شرق أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير.

وقال الكولونيل ميخائيل ميزينزيف من وزارة الدفاع الروسية أن ما يقرب من 27 ألف شخص غادروا المناطق المتنازع عليها خلال اليوم السبت وحده إلى روسيا.

وذكر ميزينزيف أنه تم إنقاذ 134 ألف شخص من ميناء ماريوبول بجنوب أوكرانيا، والذي خاض القتال منذ بداية مارس الماضي.

وبحسب وكالة تاس فقد اتهم ميزينزيف مرة أخرى الجانب الأوكراني بالسماح للمدنيين الذين يتعرضون للمضايقة فقط بالفرار إلى الاراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وليس إلى روسيا.

لم يتم التأكد من هذه الأرقام الروسية من مصدر مستقل.

لكن كييف تتهم موسكو بنقل لاجئين إلى روسيا رغما عنهم. وهذا انتهاك للقانون الدولي بحسب رؤية موسكو.

أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير.

وقبل أيام قليلة استخدمت السلطات الروسية الحافلات والقطارات لنقل المدنيين من مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا لأنه قيل إن هناك تهديدا بشن هجوم من قبل جيش كييف هناك. ولم يثبت وجود أدلة على ذلك.