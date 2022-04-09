وصول أول مهمة فضائية خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

لندن - (بي بي سي)

وصل إلى محطة الفضاء الدولية طاقم رحلة فضائية تتبع بشكل كامل شركة خاصة غير حكومية في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكان ثلاثة من رجال الأعمال ورائد فضاء سابق قد استقلوا يوم أمس صاروخا تابعا لشركة الفضاء التجارية أكسيوم، التي تأمل في بناء محطة فضائية خاصة بها في السنوات القليلة المقبلة.

وأقلع الطاقم من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية على متن صاروخ سبيس إكس فالكون، في الساعة 11:17 بالتوقيت المحلي (15:17 بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة.

ويقود البعثة مايكل لوبيز أليغريا، وهو رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا).

ويحلق إلى جانبه رجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والمستثمر الإسرائيلي إيتان ستيب، ورجل الأعمال الكندي والمستثمر مارك باثي.

وسيقضي الرجال الأربعة ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية، في إجراء البحوث العلمية وعدد من مشاريع التوعية.

وتأسست شركة "أكسيوم سبيس" في عام 2016، لاستغلال السوق الناشئة للأنشطة التجارية في مدار أرضي منخفض (LEO) - بما في ذلك أنشطة السياحة والتصنيع.

وتخطط الشركة لسلسلة من المهام المماثلة لمحطة الفضاء الدولية. ستقام المرحلة التالية، Axiom-2، إما في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2023. وسيشمل طاقم الرحلة المستقبلية فردا سيتم اختياره من خلال مسابقات تلفزيون الواقع.

وأبرمت الشركة اتفاقية مع وكالة ناسا لإضافة وحداتها الخاصة إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، على أن تتطور هذه الوحدات من تلقاء نفسها لتصبح وجهة مدار أرضي منخفض LEO خاصة بالكامل، قبيل انتهاء صلاحية عمل محطة الفضاء الدولية.

وبينما سمحت روسيا لرواد الفضاء الخاصين (الهواة) بزيارة المحطة الدولية البالغة من العمر 23 عامًا منذ عام 2001، رفضت وكالة ناسا هذه الممارسة - حتى أعلنت عن تغيير في سياستها في عام 2019 بهدف تعزيز الفرص التجارية.

وتتقاضى الوكالة من شركة اكسيوم رسومًا مقابل الإقامة والموارد اليومية في محطة الفضاء الدولية. من ناحية أخرى، تشتري وكالة ناسا من اكسيوم القدرة على إعادة عينات علمية معينة إلى الأرض عند مغادرة طاقم الشركة.

ويعد إطلاق يوم الجمعة هو ثاني رحلة فضائية خاصة، يتم تسييرها بواسطة شركة سبيس إكس الأمريكية لصناعة الصواريخ والكبسولات. في العام الماضي، أرسلت الشركة مهمة تسمى Inspiration-4، تم شراؤها من قبل الملياردير جاريد إيزاكمان. وحلَّق إيزاكمان هو ورفاقه الثلاثة حول الأرض، على ارتفاع أعلى بكثير من المحطة لمدة ثلاثة أيام تقريبًا.