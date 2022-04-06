روسيا: هناك أدلة كافية على عدم تورط قواتنا في أحداث بوتشا

روسيا - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.

وقالت في إحاطة إعلامية، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "هناك الكثير من الأدلة على براءة الجانب الروسي، وهي كافية لإغلاق هذا الموضوع".

وشددت بقولها "لكن يجب أن يبقى مفتوحًا واتهام النظام الأوكراني لشكل مباشر وكل من يساعده في تنفيذ كل هذا".

وتابعت " أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".

وشددت على أن "الجيش الروسي يبذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، فهو لا يضرب أهدافا مدنية ويفتح ممرات إنسانية يوميا للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".