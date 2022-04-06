السجن مدى الحياة لرئيس بوركينا فاسو السابق بتهمة التورط في قتل سلفه

(بي بي سي):

قضت محكمة في بوركينا فاسو بسجن رئيس البلاد السابق، بليز كومباوري، بتهمة التورط في قتل سلفه قبل أكثر منكثر 30 عاما.

وكان الرئيس الماركسي الثوري توماس سانكارا قد قُتل أثناء اجتماع حكومي في عام 1987.

وأدانت المحكمة غيابيا كومباوري واثنين من المسؤولين السابقين من بينهم رئيس الأمن السابق.

ويعيش الرئيس السابق في منفاه بكوت ديفوار.

وسادت حالة من السعادة قاعة المحكمة بعد صدور الحكم.