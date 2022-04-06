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السجن مدى الحياة لرئيس بوركينا فاسو السابق بتهمة التورط في قتل سلفه

05:10 م الأربعاء 06 أبريل 2022
السجن مدى الحياة لرئيس بوركينا فاسو السابق بتهمة التورط في قتل سلفه

بليز كومباوري

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(بي بي سي):

قضت محكمة في بوركينا فاسو بسجن رئيس البلاد السابق، بليز كومباوري، بتهمة التورط في قتل سلفه قبل أكثر منكثر 30 عاما.

وكان الرئيس الماركسي الثوري توماس سانكارا قد قُتل أثناء اجتماع حكومي في عام 1987.

وأدانت المحكمة غيابيا كومباوري واثنين من المسؤولين السابقين من بينهم رئيس الأمن السابق.

ويعيش الرئيس السابق في منفاه بكوت ديفوار.

وسادت حالة من السعادة قاعة المحكمة بعد صدور الحكم.

هذا المحتوى من

BBC

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