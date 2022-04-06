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تونس تستدعي سفير أنقرة دليها احتجاجا على تصريحات أردوغان

03:51 م الأربعاء 06 أبريل 2022
تونس تستدعي سفير أنقرة دليها احتجاجا على تصريحات أردوغان

وزارة الخارجية التونسية

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تونس- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء أنها استدعت سفير أنقرة لديها احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان.

وأعلن الرئيس التونسي الأسبوع الفائت حلّ البرلمان بعد ان اتخذ قرار تجميد اعماله واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد منذ 25 يوليو.

واعتبر الرئيس التركي في تصريحات اعلامية ان ما قام به سعيّد "يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي" و"إساءة للديمقراطية".

ونشرت الخارجية التونسية الثلاثاء بيانا أكدت فيه بالغ "استغرابها" من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي".

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