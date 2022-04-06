بابا الفاتيكان يدين أحداث "بوتشا" الأوكرانية

الفاتيكان- (أ ش أ):

أدان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ما وصفه بـ "الفظائع المستجدة" في أوكرانيا، والتي من بينها الأحداث التي تعرضت لها مدينة "بوتشا".

وقال البابا فرانسيس - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء -" أدين الفظائع المستجدة في أوكرانيا، والتي من بينها المذبحة التي تعرضت لها مدينة بوتشا".

وجدد بابا الفاتيكان انتقاده للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، رافعًا علمًا أوكرانيًا قادمًا من بلدة بالقرب من العاصمة كييف وقبّله، مرحبا بالأطفال الأوكرانيين فوق منصة القاعة التي يلقي فيها خطابه بالفاتيكان في ختام موعظته.

وكان البابا فرانسيس قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ينظر في إجرائه رحلة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وهو الأمر الذي دعت إليه السلطات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأوكرانية قد اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.