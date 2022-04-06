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بالفيديو- أوباما يعود إلى البيت الأبيض ويخاطب بايدن بـ"نائب الرئيس"

02:18 م الأربعاء 06 أبريل 2022
بالفيديو- أوباما يعود إلى البيت الأبيض ويخاطب بايدن بـ"نائب الرئيس"

أوباما وبايدن

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وكالات:

عاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، لحضور حدث يحتفل بمشروعه "قانون الرعاية بأسعار معقولة"، وتحدث في خطاب له أمام مجموعة من الصحفيين، قبل أن يخاطب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ووصف أوباما في كلمته الرئيس بايدن بـ"نائب الرئيس"، قبل أن يتوقف للحظة، ما أثار موجة من الضحك بين الإعلاميين الذين كانوا في القاعة.

وأشار أوباما إلى أن الأمر "مجرد مزحة"، مؤكدًا أن "الأمر برمته منظم"، قبل أن يخاطب بايدن بـ"رئيسي، جو بايدن".

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