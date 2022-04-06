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النرويج تعلن طرد 3 دبلوماسيين روس

02:06 م الأربعاء 06 أبريل 2022
النرويج تعلن طرد 3 دبلوماسيين روس

وزارة الخارجية النرويجية

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أوسلو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة الروسية في أوسلو.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة نورواي توداي النرويجية - أن الدبلوماسيين الثلاثة "قاموا بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وقالت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلد، إن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتي في وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة في مدينة بوتشا خارج كييف.. من الطبيعي أنه في مثل هذه الحالة، نولي اهتماما متزايدا للنشاط الروسي غير المرغوب فيه في النرويج".

وأضافت: "جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا المقربين، سنواصل الوقوف معا ضد العدوان الروسي ودعمنا لأوكرانيا".

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