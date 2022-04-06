النازيون الجدد: حملة على اليمين المتطرف في ألمانيا

برلين- (بي بي سي):

دهم مئات من ضباط الشرطة منازل 50 متطرفا يمينيا في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك منزل ضابط في الجيش، وشهدت في ساعات الصباح الأولى اليوم، 11 ولاية ألمانية المداهمات التي تستهدف أشخاصا يشتبه في انتمائهم لأوساط اليمين المتطرف

وقد اعتقل حتى الآن أربعة من المشتبه بهم. وترتبط المداهمات بخمس قضايا فردية، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة إجرامية.

وسبق الحملة، بحسب البيانات، تحقيقات بدأت منذ عام 2019، خاصة ضد مجموعة "قسم الأسلحة النووية"، وهي الفرع الألماني لتنظيم يميني متطرف مؤسس في الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير، فإن المقر الرئيسي للحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي) كان ضمن أهداف حملة المداهمات، إذ يشتبه أنهم يجرون دورات تدريبية قتالية هناك. ووفقا لبيانات الادعاء، فإن المجموعة اليمينية المتطرفة "كومبات 18"، التي تم حظرها في بداية عام 2020، استهدفتها أيضا حملة المداهمات، باتهام انتهاك الحظر.