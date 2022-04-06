الإمارات تقضي بـ"إعدام" سيدة عربية إسرائيلية لحيازتها مخدرات

ابوظبي-(ا ف ب):

أكد محامي سيدة عربية إسرائيلية صدور حكم بالإعدام على موكلته من قبل محكمة إماراتية بتهمة حيازة المخدرات، مشيرا إلى عزمه تقديم استئناف للحكم.

وأوقفت فداء كيوان (43 عاما) وهي من مدينة حيفا (شمال) العام الماضي، بعد العثور على نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين في منزلها في دبي.

وقالت عائلتها إن المخدرات التي عثر عليها لا تخصها فيما أكد شقيقها لهيئة البث التلفزيوني الإسرائيلية العامة أن اعتراف شقيقته جاء تحت الضرب.

وقال محاميها تامي أولمان لوكالة فرانس برس "يمكن تقديم الاستئناف في غضون 30 يوما لذلك نحن نخطط لذلك". كما أكد أنه يعمل "العمل مع كافة السلطات في إسرائيل والعالم لمساعدتها".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها مطلعة على القضية "عبر دائرة الإسرائيليين في الخارج والبعثة الإسرائيلية لدى الإمارات العربية المتحدة".

وأكدت صديقة كيوان التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لفرانس برس أن صديقتها كانت تعيش في رام الله في الضفة الغربية المحتلة قبل انتقالها إلى دبي.

وأضافت أن كيوان "كانت تائهة بعض الشيء لكنها شخص جيد ولا تستحق ما حصل".

وأعربت عن أملها بأن تكثف الحكومة والشعب الإسرائيليين جهودهما لمساعدتها كما حصل مع سيدة يهودية تحمل الجنسيتين الامريكية والإسرائيلية وأدينت هي الأخرى في روسيا بحيازة مخدرات عام 2019.

وأطلقت السلطات الروسية سراح نعمة يسسخار بعد تدخل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في القضية.

وقال شقيق كيوان "عندما سجنت الإسرائيلية نعمة يسسخار في روسيا، قامت إسرائيل، حكومةً وشعبًا، بكل ما بوسعها حتى أطلق سراحها في النهاية".

واستدرك قائلا "دعونا نرى ماذا سيفعلون من أجل فداء وماذا يمكن لأعضاء الكنيست (البرلمان) العرب أن يفعلوا".

وكانت إسرائيل قد وقعت في سبتمبر 2020 وبرعاية أميركية، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الإمارات، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما العام الماضي نحو 900 مليون دولار وفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية.