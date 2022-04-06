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تقرير: امرأة مسنة تسرق ذخيرة من الجيش الروسي وتسلمها للقوات الأوكرانية

07:04 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
تقرير: امرأة مسنة تسرق ذخيرة من الجيش الروسي وتسلمها للقوات الأوكرانية

قوات روسية

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موسكو- (د ب أ):

أفادت تقارير بأن امرأة مسنة في كييف سرقت ذخيرة من القوات الروسية أثناء نوم الجنود.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" في وقت متأخر مساء الثلاثاء، نقلا عن مقطع فيديو شاركه مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراشينكو على تليجرام، إن المرأة أخفت "غنائمها" في حظيرة للأرانب وأعطتها لاحقا للجنود الأوكرانيين.

وقالت المرأة إنها لم تكن خائفة عندما دخلت القوات الروسية قريتها بيريموها، وأنها قررت "نزع سلاحهم"، وأعطت الذخيرة للجنود الأوكرانيين عندما جاءوا مؤخرا إلى قريتها.

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القوات الروسية مسنة تسرق ذخيرة القوات الأوكرانية
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