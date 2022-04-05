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دراسة: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا تحمي من أوميكرون لشهور

10:05 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
دراسة: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا تحمي من أوميكرون لشهور

لقاح كورونا

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كوبنهاجن - (د ب أ)

ذكرت دراسة من الدنمارك أن ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد-19 توفر الحماية من الأعراض الشديدة حتى بعد مرور أربعة شهور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وخلصت الدراسة إلى أن الجرعات الثالثة من اللقاح توفر حماية بنسبة 3ر77 % من الأعراض التي تتطلب النقل للمستشفى، بعد أكثر من 121 يومًا من الحصول عليها.

وتقدر الدنمارك نسبة البالغين الذين أصيبوا بأوميكرون من نوفمبر إلى مارس بنحو 70 % من السكان البالغين.

وألغت البلاد جميع القيود المتعلقة بالفيروس في الأول من فبراير لأن معدل التطيعم المرتفع منع سلالة أوميكرون من تحميل المستشفيات فوق طاقتها.

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