الأمم المتحدة: مقتل 1480 مدنيًا في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

نيويورك - (د ب أ)

وثقت الأمم المتحدة مقتل 1480 مدنيا في أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وقالت روزماري ديكارلو مبعوثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، إن 2195 مدنيًا أصيبوا، مشيرة إلى أعداد نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتقد أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير بسبب العدد الكبير من الحالات، التي لم يتم الإبلاغ عنها.