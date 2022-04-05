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زيلينسكي: مجلس الأمن لا يعمل "بفعالية"

08:49 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
زيلينسكي: مجلس الأمن لا يعمل "بفعالية"

فلوديمير زيلينسكي

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نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن الدولي "لا يستطيع العمل بفعالية" فيما يتعلق بحرب أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي للمجلس في كلمة عبر الفيديو "أين مجلس الأمن؟ من الواضح أن المؤسسة المهمة في العالم المعنية بحماية السلام لا تستطيع العمل بفعالية".

وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من ذلك فإن قرارات مجلس الأمن ضرورية للسلام في أوكرانيا. ثم اقترح ثلاثة حلول ممكنة: اثبتوا أن الإصلاح أو التغيير ممكن، استبعاد روسيا، وهي عضو دائم في المجلس تستطيع الاعتراض على أي قرار، أو الحل الكامل للمجلس.

وقال زيلينسكي "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنح الجيل الجديد أمم متحدة فعالة. أوكرانيا تحتاج إلى السلام وأوروبا تحتاج إلى السلام والعالم يحتاج إلى السلام".

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