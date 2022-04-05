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100 باب لتنظيم دخول المصلين بالمسجد الحرام

08:48 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
100 باب لتنظيم دخول المصلين بالمسجد الحرام

المسجد الحرام - الكعبة

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السعودية - (أ ش أ)

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود، 100 باب بالمسجد الحرام لتنظيم دخول المصلين والمعتمرين عبر أبواب محددة لضمان انسيابية الحركة والمرونة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرئاسة خصصت 48 بابا لدخول المصلين، منها 17 بابا في التوسعة السعودية الثالثة، و23 بابا في توسعة الملك فهد، و7 أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، كما خصصت 38 بابا لدخول المعتمرين للمسجد الحرام، منها 13 بابا في توسعة الملك فهد، و6 أبواب في منطقة الملك عبدالعزيز (أجياد)، و19 بابا في منطقة المسعى، وحددت 4 أبواب لخدمات طوارئ المعتمرين، و10 أبواب مخصصة للخدمات.

كما تمت تهيئة 35 مصلى للرجال و30 مصلى للنساء في التوسعة السعودية الثانية، إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم.

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