إيطاليا وبريطانيا تؤكدان ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيرته البريطانية ليز تراس، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء، ضرورة التدخل بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

وأشار دي مايو - في تغريدة له على موقع (تويتر)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق السلام في أوكرانيا، مجددا إدانته للعملية العسكرية الروسية على كييف.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية العملياتية والتكتيكية والصاروخية الروسية أصابت 33 هدفًا للقوات الأوكرانية خلال يوم واحد.

وأكد كوناشينكوف في تصريحات أوردتها وكالة /سبوتنيك/ الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم 5 طائرات بدون طيار أوكرانية.