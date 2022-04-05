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بلينكن: الأعمال الوحشية في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "متعمدة"

08:44 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
بلينكن: الأعمال الوحشية في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "متعمدة"

انتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأعمال الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بأنها "حملة متعمدة".

وقال بلينكن اليوم الثلاثاء قبل التوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن ما حدث لم يكن "عملا عشوائيا من وحدة مارقة".

وأضاف: "إنها حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وارتكاب الأعمال الوحشية". وأشار إلى أن التقارير الخاصة بما حدث في بوتشا تتحلى "بأكبر قدر من المصداقية"، مضيفا أن الدلائل "متواجدة هناك كي يراها العالم".

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