الناتو: الحرب في أوكرانيا تمر بمرحلة حاسمة مع تحرك القوات الروسية شرقا

بروكسل - (د ب أ)

يتوقع حلف شمال الأطلسي (ناتو) هجوما روسيا مكثفا شرقي وجنوبي أوكرانيا في الأسابيع المقبلة بهدف الاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى القرم المحتلة.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج إن التحالف الغربي يرى تحركا كبيرا للقوات بعيدا عن العاصمة كييف حيث يركز الجيش الروسي الآن على الشرق.

وأضاف ستولتنبرج أنه يتم إعادة تجميع القوات وإعادة تسليحها ، وأصفا ذلك بـ"مرحلة حاسمة للحرب".

وسوف يجتمع وزراء خارجية الناتو غدا الأربعاء وبعد غد الخميس لمناقشة كيفية إمكان إعطاء القوات المسلحة دعما إضافيا.

وتابع ستولتنبرج "الحلفاء مصممون على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بما فى ذلك اسلحة مضادة للدبابات ونظم دفاع جوي ومعدات أخرى. الحلفاء زادوا أيضا المساعدات الإنسانية والدعم المالي".

وأشار إلى أن العالم قد شهد "الصور المروعة للمدنيين الذين تم قتلهم في بوتشا وأماكن أخرى كان يسيطر عليها الجيش الروسي حتى بضعة أيام مضت".

وأوضح "هذه وحشية لايمكن تحملها لم تشهدها أوروبا على مدى عقود كثيرة". متابعا "استهداف المدنيين وقتلهم جريمة حرب. كل المسؤولين عن هذه الفضائع يجب تقديمهم للعدالة".