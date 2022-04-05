الأمم المتحدة تعتزم إرسال فريق من محققي حقوق الإنسان إلى بوتشا الأوكرانيى

جنيف - (د ب أ)

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن المنظمة الدولية تعتزم تكليف خبراء حقوق الإنسان التابعين لها بإجراء تحقيق في مقتل مئات من المدنيين في بلدة بوتشا في أوكرانيا.

ويتمركز فريق من 50 عضوا من الأمم المتحدة في مدينة أوزجورود بغرب أوكرانيا، على بعد نحو 800 كيلومتر من العاصمة كييف وضاحية بوتشا. ولم يتم تحديد موعد لإرسال الفريق.

وأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ليز تروسيل أن لجنة تحقيق مكونة من محامين مستقلين سوف تنظر أيضا في ما حدث في بوتشا.

وتم تكليف اللجنة بجمع الأدلة فيما يتعلق بجرائم حرب محتملة، نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت تروسيل: "يمضي هذا قدما على جبهات متعددة".