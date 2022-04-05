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وزير خارجية اليابان يعود من بولندا وبصحبته 20 أوكرانيا

03:41 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
وزير خارجية اليابان يعود من بولندا وبصحبته 20 أوكرانيا

وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي copy

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طوكيو- (د ب ا):

عاد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو من بولندا اليوم الثلاثاء وبصحبته 20 أوكرانيا نزحوا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو للقيام بدور أكبر في الدعم الدولي لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن توشيميتسو زار خلال جولته التي استمرت ثلاثة أيام في بولندا منشآت تأوي اللاجئين الأوكرانيين في وارسو، كما أجرى مباحثات مع مسؤولين بولنديين ومنظمات إنسانية دولية وجماعات مدنية لتقييم كيفية تقديم اليابان للدعم.

وقال توشيميتسو " أثناء متابعتي للوضع الحرج الذي يواجهه الأوكرانييون الذين أضطروا للفرار من بلادهم بسبب الغزو الروسي، أكدت تصميمي على ضرورة أن تتعاون اليابان مع المجتمع الدولي وتقدم أقصى مساعدة بحيث يمكن للاوكرانيين العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن".

ويشار إلى أن اليابان تتبنى سياسة صارمة بشأن اللاجئين، وكانت مترددة في قبول عمال مهاجرين، مما يجعل عرضها لاستقبال أوكرانيين أمرا غير اعتيادي. مع ذلك وصفت الحكومة النازحين الأوكرانيين بأنهم أشخاص تم إجلاؤهم، ومازال لم يتضح ما إذا كان الوضع الأوكراني سوف يغير سياسة الهجرة اليابانية.

وقال نائب وزير العدل يون تسوشيما، الذي سافر مع توشيميتسو إلى بولندا، إن طوكيو تتوقع أن يبقي الـ20 أوكرانيا في البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل، وسوف تقدم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

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