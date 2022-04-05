روسيا: مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا ... ولا لقاءات رسمية قبل التوصل لوثيقة نهائية

موسكو- (د ب أ):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو بأنه من المبكر الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قبل الاتفاق على نص وثيقة نهائية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رودنكو القول، ردا على سؤال بشأن إمكانية عقد لقاء بين الوزيرين، :"تجري مفاوضات مكثفة مع الجانب الأوكراني في الوقت الراهن. وحتى الاتفاق على نص لوثيقة نهائية، سيكون من المبكر الحديث عن أي اجتماع رسمي".

وكان الوزيران قد عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن نتيجة لوقف الحرب.