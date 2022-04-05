Masrawy logo white

إعلان

روسيا: مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا ... ولا لقاءات رسمية قبل التوصل لوثيقة نهائية

03:34 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
روسيا: مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا ... ولا لقاءات رسمية قبل التوصل لوثيقة نهائية

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو بأنه من المبكر الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قبل الاتفاق على نص وثيقة نهائية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رودنكو القول، ردا على سؤال بشأن إمكانية عقد لقاء بين الوزيرين، :"تجري مفاوضات مكثفة مع الجانب الأوكراني في الوقت الراهن. وحتى الاتفاق على نص لوثيقة نهائية، سيكون من المبكر الحديث عن أي اجتماع رسمي".

وكان الوزيران قد عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن نتيجة لوقف الحرب.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
روسيا أوكرانيا أندريه رودنكو سيرجي لافروف دميترو كوليبا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. موجة الحر الشديد| الأرصاد تطالب بعدم التعرض للشمس.. وتكشف موعد التحسن
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا