شكري ومجموعة الاتصال العربية يلتقون وزير الخارجية البولندي في "وارسو"

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، خلال زيارتهم الحالية إلى العاصمة (وارسو).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه من المقرر أن يلتقي الوزراء وأمين عام الجامعة العربية بوزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، في وقت لاحق اليوم.