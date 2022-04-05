الكرملين يرفض أي اتهامات ضد الجيش الروسي بشأن أستفزازات بوتشا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، أن ما حدث في بوتشا هو عملية تزييف كبيرة ومدبرة جيدًا، مؤكدًا رفض الكرملين لأي اتهامات ضد الجيش الروسي.

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء - : "ما زلنا نصر على أن أي اتهامات ضد الجانب الروسي، ليست فقط لا أساس لها من الصحة، ولكنها موجهة، وعرض مأساوي، لا شيء آخر".

وشدد بيسكوف على أن "مجمل الأحداث وكمية هائلة من البيانات والحقائق وغيرها من المعايير تشير بوضوح إلى أن هذا تزوير"، متابعًا "هذا تزوير ومحاولة لتشويه سمعة الجيش الروسي، ولن يفلح".