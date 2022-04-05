محتجون يعرضون فيديوهات على واجهة القنصلية الروسية في فرانكفورت

فرانكفورت- (د ب أ):

احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا، عرض نشطاء مساء أمس الاثنين مقاطع فيديو على واجهة القنصلية الروسية في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إن الحملة شارك فيها 15 شخصا واستمرت لمدة 20 دقيقة وكانت سلمية.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها صور من ضاحية بوتشا الأوكرانية وعبارة "لا أموال للقتلة - اوقفوا تجارة النفط والغاز".

وأثارت الصور القادمة من بوتشا، حيث تم العثور على العديد من جثث السكان في الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية، صدمة في جميع أنحاء العالم منذ نهاية الأسبوع. وتتهم أوكرانيا الجنود الروس بارتكاب جرائم حرب خطيرة في الضاحية، بينما تنفي موسكو ذلك.