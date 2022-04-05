كييف تقول إن شحنات القمح المصدرة لمصر تم اعتراضها.. وموسكو تنفي

كييف-(بي بي سي):

أفادت السفارة الأوكرانية في القاهرة عبر حسابها على تويتر بأن روسيا قد اعترضت سفينة محملة بشحنات قمح قادمة من بلادها إلى مصر في إطار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت السفارة أنه تم منع السفينة "إيماركريس 3" التي تحمل واردات القمح الأوكرانية التي اشترتها الحكومة المصرية من التقدم بمسارها موضحة ان السفينة التي خرجت من ميناء دمياط، شمالي مصر، لجلب الشحنات وقطعت مسافة أكثر من 16 يوما في عرض البحر، محتجزة الأن في ميناء تشورنومورسك، عند مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية، الواقعة جنوب غربي أوكرانيا على البحر الأسود حسب ما أوردته على تويتر.

وقد نفت السفارة الروسية بالقاهرة من جانبها الحديث عن منع حركة السفينةَ أو إعاقتها عن رحلتها.

يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا يتصدران قائمة مصدري القمح لمصر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.