صور الأقمار الاصطناعية تكشف أن مقتل المدنيين في بوتشا جرى خلال سيطرة القوات الروسية عليها

كييف-(بي بي سي):

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة تكنولوجيا الفضاء الأمريكية ماكسار لبلدة بوتشا الواقعة بمقاطعة كييف الأوكرانية ما يناقض حديث موسكو بأن مقتل المدنيين في البلدة قد حدث بعد مغادرة الجنود الروس لها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي حلَلت الصور، إن ما بد أنه جثث تظهرُ في صور الأقمار الإصطناعية التي يرجع تاريخها إلى منتصف مارس2022 تتوافق بدقة مع مواقع الجثث التي عُثر عليها بعد أن استردَتها القوات الأوكرانية .

وأضافت الصحيفة أن تحليل الصور يظهر أن العديد من المدنيين قُتلوا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، عندما كانت البلدة تحت السيطرة الروسية.

ولم تتضح بعد الأسباب المؤدية لوفاة المدنيين.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي نشرتها كييف، ما هي إلا استفزاز آخر، نافية تعرض أي أحد من السكان للأذى طيلة فترة بقائها تحت سيطرة الجيش الروسي.