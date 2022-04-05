Masrawy logo white

إعلان

صور الأقمار الاصطناعية تكشف أن مقتل المدنيين في بوتشا جرى خلال سيطرة القوات الروسية عليها

12:38 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
صور الأقمار الاصطناعية تكشف أن مقتل المدنيين في بوتشا جرى خلال سيطرة القوات الروسية عليها

القوات الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف-(بي بي سي):

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة تكنولوجيا الفضاء الأمريكية ماكسار لبلدة بوتشا الواقعة بمقاطعة كييف الأوكرانية ما يناقض حديث موسكو بأن مقتل المدنيين في البلدة قد حدث بعد مغادرة الجنود الروس لها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي حلَلت الصور، إن ما بد أنه جثث تظهرُ في صور الأقمار الإصطناعية التي يرجع تاريخها إلى منتصف مارس2022 تتوافق بدقة مع مواقع الجثث التي عُثر عليها بعد أن استردَتها القوات الأوكرانية .

وأضافت الصحيفة أن تحليل الصور يظهر أن العديد من المدنيين قُتلوا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، عندما كانت البلدة تحت السيطرة الروسية.

ولم تتضح بعد الأسباب المؤدية لوفاة المدنيين.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي نشرتها كييف، ما هي إلا استفزاز آخر، نافية تعرض أي أحد من السكان للأذى طيلة فترة بقائها تحت سيطرة الجيش الروسي.

هذا المحتوى من

BBC

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
القوات الروسية الأقمار الاصطناعية مقتل المدنيين في بوتشا تكنولوجيا الفضاء الأمريكية أخبار BBC
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا