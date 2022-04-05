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الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لولي العهد

11:11 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لولي العهد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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وكالات:
استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ استقالة الحكومة، حسبما نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا).
واكدت مصادر لـصحيفة "القبس" الكويتية أن الوزراء لم يبلغوا بأي شيء سوى تقديم الاستقالة، امس الاثنين، ومن المفترض ان تتضح الرؤية كاملة اليوم.

وقالت المصادر إن أعضاء الحكومة رفعوا استقالاتهم بعد ظهر الإثنين، إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووضعوها تحت تصرفه.

وأضافت أن استقالة الوزراء تأتي تضامناً مع رئيس الحكومة واحتجاجا على التصعيد غير المبرر من بعض النواب.

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