روسيا تنفي اتهامات بقيامها بمنع إبحار سفينة تحمل قمحا أوكرانيا إلى مصر

القاهرة- (د ب أ):

نفت السفارة الروسية في مصر صحة معلومات نشرتها نظيرتها الأوكرانية بشأن قيام الجانب الروسي بمنع إبحار سفينة تحمل قمحا أوكرانيا اشترته مصر.

وقالت السفارة الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع تويتر، إن "إعلان الطرف الأوكراني عن منع سفينة محملة بقمح سيتم تصديره لمصر غير صحيح".

وأضافت :"تمنع الإدارات العسكرية الأوكرانية حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك"، بينما "يضمن الأسطول البحري الروسي حرية حركة السفن التجارية".

وكانت السفارة الأوكرانية في القاهرة، قالت في تغريدة أيضا، إن روسيا تمنع سفينة متجهة لمصر تحمل قمحا أوكرانيا اشترته القاهرة.