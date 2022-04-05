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بريطانيا: القوات الأوكرانية استعادت منطقة رئيسية شمال البلاد

08:47 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
بريطانيا: القوات الأوكرانية استعادت منطقة رئيسية شمال البلاد

وزارة الدفاع البريطانية

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لندن- (د ب أ):

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة منطقة رئيسية شمال أوكرانيا.

وأوضح التقييم أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة المنطقة، وحالت دون تحقيق أهداف القوات الروسية، التي اضطرت للتراجع من المناطق المحيطة بتشيرنيهيف وشمال كييف.

ورجح التقييم أن يستمر القتال بحدة أقل في بعض المناطق التي تمت استعادتها مؤخرا، لكنه سيتضاءل بشكل كبير خلال هذا الأسبوع مع انسحاب بقية القوات الروسية.

كما رجح أن تحتاج الكثير من الوحدات الروسية المنسحبة من شمال أوكرانيا إلى إعادة تجهيز ضخمة قبل أن تكون مستعدة لإعادة الانتشار في العمليات في شرق أوكرانيا.

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