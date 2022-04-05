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تشويه نصب تذكارية للهولوكوست في ليتوانيا برموز انتصار روسية

12:19 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
تشويه نصب تذكارية للهولوكوست في ليتوانيا برموز انتصار روسية

علم ليتوانيا

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فيلينوس - (د ب أ)

تعرضت معالم أثرية في نصب "بانيرياي" التذكاري لمحرقة اليهود "الهولوكوست" ،بالقرب من فيلينوس للتشويه مجددا برموز لحرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت الشرطة أن الأحجار التذكارية تعرضت للتشويه بحرفي "زد" و"في" خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما حدث في الأسبوع السابق .

وقال متحدث باسم السلطات لوكالة "بي ان اس" الإخبارية اليوم الاثنين، إنه تمت إضافة الحادث إلى التحقيق المستمر في وقوع جريمة ضد النظام العام.

ويستخدم أنصار الحرب الروسية الحرف "زد" كرمز يشير إلى "زا بوبيدو" والتي تعني "من أجل النصر".

وفي هذا السياق، يرمز الحرف "في" إلى "سيلا في برافدي" والتي تعني "القوة تكمن في الحقيقة".

يذكر أن 120 ألف شخص قتلوا في غابة "بانيرياي" على أيدي النازيين وأنصارهم خلال احتلال ألمانيا لليتوانيا في الحرب العالمية الثانية بين يوليو 1941 ويوليو 1944.

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