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فرنسا تعلن طرد العديد من الدبلوماسيين الروس

11:05 م الإثنين 04 أبريل 2022
فرنسا تعلن طرد العديد من الدبلوماسيين الروس

وزارة الخارجية الفرنسية

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باريس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، قرارا بطرد العديد من الموظفين الروس من أصحاب الوضع الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أنشطة هؤلاء الأشخاص تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا.

وأضافت الوزارة أن مسؤولية فرنسا ستظل دائما متمثلة في ضمان أمن الفرنسيين والأوروبيين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أنه يُعْتَقَد أن عدد الدبلوماسيين المعنيين بالقرار يبلغ 35 شخصا.

كانت ألمانيا أعلنت قبل وقت قصير من اليوم 40 دبلوماسيا روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بدعوى أن هؤلاء الأشخاص محسوبون على أجهزة استخبارات روسية وفقا لما ذكرته وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

كانت بلجيكا طردت 21 دبلوماسيا روسيا، وهولندا17 دبلوماسيا روسيا، فيما طردت كل من جمهورية التشيك وليتوانيا دبلوماسيا روسيا على خلفية قيامهم بأنشطة تجسس.

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