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حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس المصرف المركزي

10:04 م الإثنين 04 أبريل 2022
حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس المصرف المركزي

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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بيروت - (د ب أ)

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يتم تداوله عن إفلاس المصرف المركزي، مشيرًا إلى وجود خسائر أصابت القطاع المالي.

وقال سلامة في بيان مساء اليوم الاثنين، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

كان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد قال في حديث تلفزيوني أمس الأحد إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت، وذلك بسبب سياسات على مدى عقود، والآن نعمل على تخفيض الخسائر على الناس".

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية.

وشكل لبنان في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.

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