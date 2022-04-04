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البنتاجون: التقارير الواردة من بوتشا إن صحت فهي جريمة حرب مروعة

10:04 م الإثنين 04 أبريل 2022
البنتاجون: التقارير الواردة من بوتشا إن صحت فهي جريمة حرب مروعة

وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن - (أ ش أ):

قال مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن التقارير الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية "إن صحت" فهي جريمة حرب مروعة.

وأضاف المسؤول - نقلا عن قناة (الحرة) الأمريكية، التي لم تذكر اسمه- أن الولايات المتحدة تواصل رصد تحركات القوات الروسية وإعادة تموضعها بمحيط مدينة كييف .

وأشار إلى أن القوات الروسية تعيد التموضع في مناطق مختلفة ، مؤكدا أن التنسيق مع الأوكرانيين مستمر حول احتياجاتهم العسكرية .

وتأتي التصريحات في أعقاب نشر السلطات الأوكرانية مقطع مصور بمدينة "بوتشا" يظهر جثث القتلى ملقاة على الطريق، وهو ما نفته روسيا واصفة إياه بأنه عملية استفزازية وتلفيق وتزييف للمعلومات بهدف إدانة القوات المسلحة الروسية.

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