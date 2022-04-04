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رئيس وزراء كندا يطالب بمحاسبة روسيا على انتهاكاتها في بوتشا

09:29 م الإثنين 04 أبريل 2022
رئيس وزراء كندا يطالب بمحاسبة روسيا على انتهاكاتها في بوتشا

جاستن ترودو

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أوتاوا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، إنه يجب محاسبة روسيا، على عمليات القتل للمدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، على حد تعبيره

وكتب ترودو، في تغريدة على تويتر "ندين بشدة قتل المدنيين في أوكرانيا ونبقى ملتزمين بمحاسبة النظام الروسي".. مضيفا: "المسؤولون عن هذه الهجمات سيقدمون للعدالة".

واتهمت أوكرانيا ودول غربية أمس القوات الروسية بارتكاب جرائم بعد اكتشاف مقبرة جماعية وعمليات "إعدام" مدنيين في بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وعثر على جثث 57 شخصا مدفونة خلف كنيسة في وسط المدينة، بحسب رئيس جهود الإنقاذ المحلية، سيرهي كابليشني.

فيما ردت بدورها ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية وأكدت أن تصريحات الغرب بشأن الوضع في بوتشا وسرعة انتشارها لا تترك مجالا للشك أن من يقف وراءها هو نظام كييف.

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