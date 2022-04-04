مصر تعرب عن صادق المواساة للسودان جراء غرق مركب بولاية سنار

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين عن بالغ الأسى وصادق المواساة لجمهورية السودان الشقيق جراء غرق مركب بولاية سنار كان يقل عددا من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصا أغلبهم من السيدات.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبا، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، بخالص التعازي لحكومة وشعب السودان الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر على وقوفها بجانب السودان إثر هذا الحادث الأليم.