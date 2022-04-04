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البنتاجون: ثلثا القوات الروسية انسحبت من كييف

08:27 م الإثنين 04 أبريل 2022
البنتاجون: ثلثا القوات الروسية انسحبت من كييف

مدرعات روسية مدمرة في أوكرانيا

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واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن روسيا سحبت نحو ثلثي قواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الجنود المتبقيين لا يزالون متمركزين خارج كييف ولا يزال التساؤل قائما عما إذا كان سيتم سحبهم أيضا إلى شمال أوكرانيا ومتى سيتم ذلك.

وقال المسؤول "لا نزال نعتقد أن هذه القوات سيتم إعادة تجهيزها وتزويدها بالإمدادات وربما تعزيزها بقوات إضافية، ثم سيتم إرسالها مجددا إلى أوكرانيا لمواصلة القتال هناك في مكان آخر"، مضيفا أنه من المرجح أن يتم ارسالهم إلى منطقة دونباس.

ووصف المسؤول الفظائع التي وقعت في مدينة بوتشا بأنها "مقززة" و"مثيرة للغثيان".

وأضاف المسؤول "لقد قلنا قبل ذلك إن الروس سيتعاملون بوحشية في هذا الغزو وقد أثبتوا ذلك بالفعل"، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية ترى دليلا على جرائم حرب روسية في أوكرانيا، وقد تعززت هذه المخاوف بما يحدث في بوتشا.

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