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أردوغان يجري اتصالاً هاتفيًا مع شولتس حول الحرب في أوكرانيا

07:50 م الإثنين 04 أبريل 2022
أردوغان يجري اتصالاً هاتفيًا مع شولتس حول الحرب في أوكرانيا

اردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

أعلن المكتب الرئاسي في تركيا على تويتر اليوم الاثنين ،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس حول الحرب في أوكرانيا.

وذكر المكتب أن أردوغان قال لشولتس، إن تركيا ستواصل بعزم جهودها الرامية إلى إنهاء الحرب.

يذكر أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا وتعتبر نفسها وسيطا بين البلدين، وكانت اسطنبول استقبلت جولة مفاوضات بين البلدين في الأسبوع الماضي.

وأضاف المكتب أن الاتصال الهاتفي تطرق أيضا إلى العلاقات التركية الألمانية وأن أردوغان أكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون على كل المستويات بين برلين وأنقرة.

كان شولتس قام بأول زيارة له كمستشار للعاصمة التركية أنقرة في منتصف الشهر الماضي.

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