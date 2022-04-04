المبعوث الأمريكي لليمن: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في الخليج

واشنطن - (د ب أ)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائها الآخرين في منطقة الخليج الذين يواجهون تهديدات من المقاتلين الحوثيين ، وذلك على خلفية الهدنة الهشة التي تشهدها حرب اليمن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ليندركينج لتلفزيون بلومبرج:" قدمت الولايات المتحدة تأكيدات قوية للغاية ، مدعومة بمبيعات عسكرية دفاعية مناسبة، وينبغي أن يمثل ذلك رادعا قويا للهجمات المتزايدة من اليمن".

وجاءت تصريحات ليندر كينج في الوقت الذي تواصلت فيه اجتماعات المشاورات اليمنية-اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.

ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية منذ عام 2015 حربا ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ، امتدث آثارها لتشمل الدول المجاورة. وصعد الحوثيون من هجماتهم على المنشآت النفطية والعسكرية السعودية، فضلا عن شن أول هجوم مميت لهم هذا العام على الإمارات.

وحذر مسؤولون سعوديون بشكل واضح أواخر الشهر الماضي من أن صادرات النفط قد تشهد ارتباكا ما لم يقدم حلفاؤها الغربيون المزيد من الدعم. وتزامنت حالة انعدام الأمن المتدهورة مع تزايد مخاوف دول الخليج بشأن الجهود المتعثرة التي تقودها الولايات المتحدة حاليا لإحياءالاتفاق النووي الإيراني.